Aydın'da feci kaza! Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde raylardan geçmeye çalışan Pakize Aydın (64), yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Abone ol
Aydın'ın Efeler ilçesinde yolcu treninin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Kardeşköy Mahallesi mevkisinde raylardan karşıya geçmek isteyen Pakize Aydın'a (64), Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı Aydın, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.