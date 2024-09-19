Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Müşir ve Gazi" unvanı verilişini kutlayarak, vatan için fedakârlık gösteren kahramanlara şükranlarını sundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e “Müşir ve Gazi” ünvanı verilişinin yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımız uğruna nice fedakârlıkta bulunan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."