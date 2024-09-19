TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arkasında "Dünya Lideri" yazan forma hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen A Milli Takım formasında, milli futbolcularımızın imzaları yer aldı.