Nasrallah: İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı, saldırılar savaş sebebidir

Lübnan'daki cihaz patlamaları sonrası Hizbullah lideri Nasrallah, canlı yayında açıklama yaptı.

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Lübnan'daki cihaz patlamaları sonrası Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, canlı yayında açıklama yaptı.

Hizbullah lideri Nasrallah, şunları söyledi:

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Doktorlar, hemişereler tüm tıp ekiplerine teşekkür ediyorum. Fedakarlıkları bizi derinden etkiledi. Ülkenin dört bir yanından kan bağışı yapıldı, salı günü yapılan en büyük kan bağışı oldu.

Kurbanların çoğunda göz yaralanmaları var.

Bu karanlık günlerde bu krizin pozitif yanlarından bir tanesi şu olmuştur: Efsanevi bir dayanışmaya birliğe şahit. olduk. Uzun zamandır eksik olan bir birlik hali gösterdik.

Bu hain saldırıyı lanetleyen tüm bölge ülkelerine teşekkür ediyorum. Gazze, Lübnan ve direniş hareketine destek olan ülkelere teşekkür ediyorum.

Zor bir sınamadan geçiriliyoruz. Salı günü yaşananları anlatmak istiyorum.

İsrail düşmanımız tarafından hedef alındık. Yüzlerce çağrı cihazımız eşzamanlı infilak ettirildi. Tüm kırmızı çizgileri aşmış ve insani etik hukuku aşmıştır.

Bazı cihazlar hastanelerde infilak etti. Kamuya açık alanda infilak etti. Binlerce sivilin kadın ve çocuğun arasında patladı.

İsrail Hizbulllahı hedef almak istiyorsa sivilleri vurmuştur.

Bir sonraki gün telsizler infilak ettirildi. Bu bir saş suçudur. Savaş sebebidir. Onlarca sivil öldü binlercesi yaralandı.

Tamamen kasıtlı olarak gerçekleştirildi. Aynı suç ikinci günde de binlerce kişinin öldürülmesi amacıyla tekrarlandı.

İsrail'in 5 bin kişiyi aynı anda öldürmek istediğini söyleyebiliriz. Bu cihazları kimin taşıdığını düşünmeden aynı şekilde öldürmek ve yaralamak istediler.

Bu toplu katliamdan başka bir şey değildir. İsrail'in suçlarına eklenen yeni bir suç olmuştur.

Bu kanserli varlığın ortaya çıktığı günden beri katliamlara bir yenisi eklenmiştir.

Lübnan'a yönelik bir savaş ilanıdır. İsrail'in amacı buydu.

Çağrı cihazlarından kapalı olanlar vardı. Birçok cihaz hala depoda. Bu bizim için çok büyük bir şans oldu.

Tüm kurbanların yardımına koşmak için gösterilen çaba, Kızılay, Kızılhaç ve Lübnan halkının, doktorların çabalarının birleşmesiyle İsrail'in, düşmanın saldırısı boşa çıkarılmıştır.