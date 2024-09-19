Türkiye Finans'tan Hepsiburada ile alışveriş finansmanı işbirliği

Türkiye Finans, Hepsiburada ile yeni bir alışveriş finansmanı anlaşmasına imza attı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, hızlı ve kesintisiz müşteri deneyimiyle hizmetlerini sürekli dijitalleştiren Türkiye Finans, Hepsiburada ile alışveriş finansmanı sağlayacak.

Türkiye Finans müşterileri, Hepsiburada üzerinden yapacakları alışverişlerindeki tüm ödeme sürecini mobil bankacılık üzerinden, şubeye gitmeden dijital kanallardan tamamlayarak alışverişlerini finanse edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, banka olarak "Hayat Mobil, Bankan Mobil" yaklaşımıyla müşterilerin finansman alternatiflerini çeşitlendirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Teknolojiden aldıkları güçle dijital ürünleri birleştirdiklerine ve müşterilerin yanında olduklarına değinen Mert, güncel bankacılık eğilimlerini kullanarak finansal hizmetlerin, e-ticaret platformları gibi finansal olmayan hizmet sağlayıcıları tarafından verilmesini sağladıklarını, finansal işlemleri müşterilerin günlük etkileşimlerine dahil ettiklerini bildirdi.

Tüketiciler için finansal süreçleri kolaylaştırdıklarına işaret eden Mert, "Finansal sektör dışı firmalar için bir banka lisansına gerek olmadan finansal işlemlere aracılık edebilmesi sayesinde müşteri aidiyetlerini ve kazançlarını arttırıyoruz. Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada ile gerçekleştirdiğimiz alışveriş finansmanı anlaşmasından ötürü mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hepsipay Finansal Teknoloji ve Ödeme Çözümleri Grup Direktörü Soner Beyhan ise şirket olarak her koşulda müşterilere en geniş vadelendirme ve ödeme çözümü alternatiflerini sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Beyhan, "Hepsipay olarak, müşterilerimizin alım gücünü artıran, güvenli, hızlı, pürüzsüz ödeme ve vadelendirme çözümleri sunuyoruz. Türkiye Finans ile yaptığımız bu işbirliğiyle, vadelendirme çözümlerimizi daha da genişletiyoruz. Türkiye'nin tavsiye lideri Hepsiburada olarak sunduğumuz vadelendirme çözümleriyle müşterilerimiz için fayda yaratmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.