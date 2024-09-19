Ekrem İmamoğlu'ndan 'yol arkadaşım değil' çıkışı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP içerisindeki kişisel çekişmelere tepki göstererek "Ayağıma bastın, yüzüme sert baktın diyenler benim yol arkadaşım değildir" dedi. İmamoğlu'nun çıkışı sonrası sosyal medyada adresi Mansur Yavaş olduğu yorumları yapıldı.

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Konuşmasında, halkın kendilerinden iş yapmalarını beklediğini vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde, hizmet odaklı çalışmanın önemine dikkat çekti.

İmamoğlu, "Biz, milletin sorunlarına çözüm üretmekle sorumluyuz. Şimdi, bu sorunları konuşma ve çözüm bulma zamanı" dedi.

'Kişisel çekişmelerle uğraşanlar yol arkadaşım değildir'

Parti içindeki çekişmelere yönelik sert ifadeler kullanan İmamoğlu, "Aynı çatı altında siyaset yapan insanlar, kişisel meselelerle uğraşmamalı. 'Sen benim ayağıma bastın, koluma dokundun' gibi tartışmalarla vakit harcayan kim varsa, benim yol arkadaşım değildir" diyerek partideki bölünmelere karşı net bir duruş sergiledi.

'Hem millete hem Atatürk’e i̇hanet'

İmamoğlu, parti içi çekişmeleri sürdürenlerin hem millete hem de Atatürk'e ihanet ettiğini belirterek, "Parti, bir araçtır. Mesele, millete hizmet etmektir. Parti içindeki meselelerle vakit kaybedenler, bu ülkenin geleceğine zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

'Daha çok çalışan benim kadim yol arkadaşımdır'

Kendisinden daha çok çalışacak bir siyasetçinin her zaman en iyi yol arkadaşı olacağını söyleyen İmamoğlu, "Benimle birlikte koşan, daha çok çalışan herkes, en kadim yol arkadaşımdır. Ama meseleleri kişiselleştirip partiyi meşgul edenler bu davanın bir parçası olamaz" diye ekledi.

Bu açıklamalar, CHP'deki iç tartışmalara net bir cevap olarak görülürken, İmamoğlu’nun liderlik mesajı olarak da yorumlandı.

"Fitne ateşine odun atmış oluyoruz" demişti

Mansur Yavaş, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen CHP'nin tüzük kurultayında konuşma yapacağı 1 saat kala söylenmesine sitem etmiş ve kürsüden “Polemik çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi açıklamak isterdim. Maalesef biz de buradan fitne ateşine odun atmış oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yavaş'ın sitemine karşılık CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eğer bir kişinin hakkı birine geçtiyse o hakkı helal etsin, sorumluluk benim, benim de kusurumu affetsinler" diye konuşmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Sizin konuşacağınızdan bile haberdar değilim. Senin rahatsız olacağını bilsem konuşmamı yere atar, yerimde oturum başkanım" diye konuştu.