Oba Makarna'daki patlamaya ilişkin şüpheliler adliyede

Sakarya’da Oba Makarna fabrikasındaki patlamanın ardından başlatılan soruşturmada, fabrika sahipleri ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, patlamanın nedeni araştırılmaya devam ediyor.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yer alan Oba Makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de olduğu 7 şüpheli Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağırıldı.

Savcılıktaki ifadelerin ardından 2'si fabrika sahibi olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden Hendek Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü patlama meydana gelmişti.

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zorlu uğraşları sonucu kontrol altına alınmıştı.

Soğutma çalışmaları esnasında fabrikada Mesut Şimay'ın (27) cansız bedeni bulunmuştu.

Patlamada 30 kişi yaralanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamayı araştırması için 2 müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı.