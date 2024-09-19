BIST 9.888
DOLAR 34,02
EURO 38,14
ALTIN 2.836,71
HABER /  EKONOMİ

Kredi için 99,4 milyon liralık BES fonu teminat olarak gösterildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kredi için 99,4 milyon liralık BES fonu teminat olarak gösterildi

Bireysel emeklilik sistemi (BES) teminatlı kredi uygulaması kapsamında 354 kredi başvurusu kesinleşirken, merkezi alacağın devri fonuna aktarılan teminat tutarı 99,4 milyon lira oldu.

Abone ol

BES birikimlerinin banka kredilerine teminat olarak sunulması uygulaması üç ayı geride bıraktı.

AA muhabirinin Emeklilik Gözetim Merkezi sitesinden derlediği bilgilere göre, 13 Eylül itibarıyla bankalar tarafından iletilen kredi başvuru sayısı 443, gösterilen teminat tutarı ise 134 milyon 758 bin lira oldu.

354 kredinin başvurusu kesinleşti

Emeklilik şirketleri, 382 kredinin 107 milyon 436 bin liralık teminatına onay verirken, en çok kredi talebi Türk Ekonomi Bankasından (TEB) geldi. TEB'i, Türkiye İş Bankası ve Halkbank takip etti.

Yapılan başvuruların yüzde 80'i olan 354 kredinin başvurusu kesinleşirken, merkezi alacağın devri fonuna aktarılan teminat tutarı 99 milyon 441 bin lira oldu.

BES teminatlı kredi için katılımcılar Aktif Bank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Halkbank, TEB ve Türkiye İş Bankasına başvurabiliyor.

Kredi karşılığında teminata alınacak BES birikimleri, talep edilen kredi tutarının 1,2 katına denk geliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) sonuçları açıklandı!
Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) sonuçları açıklandı!
SuperFresh sürdürülebilir gelecek için Tarımın Kadın Yıldızları'nı destekliyor
SuperFresh sürdürülebilir gelecek için Tarımın Kadın Yıldızları'nı destekliyor
BKM verileri şaşırttı! Kartlı ödemelerde büyük artış
BKM verileri şaşırttı! Kartlı ödemelerde büyük artış
Gülben Ergen'den Bakan Yılmaz Tunç'a 'Narin' çağrısı
Gülben Ergen'den Bakan Yılmaz Tunç'a 'Narin' çağrısı
Küresel parakendeye Trendyol damgası
Küresel parakendeye Trendyol damgası
Bakan Işıkhan müjdeli haberi paylaştı: Artık SGK tarafından karşılanacak
Bakan Işıkhan müjdeli haberi paylaştı: Artık SGK tarafından karşılanacak
FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Futbol Takımı'nın listedeki yeri değişmedi
FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Futbol Takımı'nın listedeki yeri değişmedi
THY, sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısıyla 2 uçak satın aldı
THY, sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısıyla 2 uçak satın aldı
Bilim insanları 50 yıl sonra keşfetti: Yeni kan grubu bulundu
Bilim insanları 50 yıl sonra keşfetti: Yeni kan grubu bulundu
İslam Memiş bu kez ezber bozdu! İşte borsadan fazla kazandıracak yatırım
İslam Memiş bu kez ezber bozdu! İşte borsadan fazla kazandıracak yatırım
Konya'da acı olay! 10 yaşındaki çocuk okul yolunda can verdi
Konya'da acı olay! 10 yaşındaki çocuk okul yolunda can verdi
Netanyahu esir takasını engellediği haberlerini yalanladı
Netanyahu esir takasını engellediği haberlerini yalanladı