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Gülben Ergen'den Bakan Yılmaz Tunç'a 'Narin' çağrısı

Gülben Ergen'den Bakan Yılmaz Tunç'a 'Narin' çağrısı

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Sayın Bakanım Narin’in katilleri ve öldürülme sebebini toplum olarak, özellikle ebeveynler olarak öğrenmek istiyoruz" çağrısında bulundu.

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. 

 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada cinayetin nedeni gizemini koruyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün gece yarısı sosyal medya hesabında, Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulduğunu duyuran bir mesaj yayınladı.

Şarkıcı Gülben Ergen de Yılmaz Tunç'un bu paylaşımının altına bir yorumda bulundu ve şunları yazdı:

“Sayın Bakanım Narin’in katilleri ve öldürülme sebebini toplum olarak, özellikle ebeveynler olarak öğrenmek istiyoruz ve bir ay geçmesine rağmen sabırla bizlere yapacağınız açıklamayı bekliyoruz. Soruşturmanın selameti için olan yayın yasağı, gizlilik dönemi gibi hassas zaman dilimlerinin geçtiğini düşünüyoruz.”

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