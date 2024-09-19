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Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor! Derbi heyecanı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor! Derbi heyecanı...

 Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. 21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak.

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Haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 6. haftanın en önemli maçında 21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray, derbide karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de RAMS Başakşehir'in bay geçtiği 6. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin)

21 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

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