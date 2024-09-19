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Netanyahu esir takasını engellediği haberlerini yalanladı

Netanyahu esir takasını engellediği haberlerini yalanladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmayı engellediğine ilişkin haberin doğru olmadığını iddia etti.

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Netanyahu’nun ofisinden, Kanal 12 televizyonunun, başbakanın Hamas ile olası esir takası anlaşmasını sabote ettiğine ilişkin haberine dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Netanyahu’nun, esirlerin serbest bırakılması için ABD’nin tüm tekliflerini kabul ettiği ve Hamas’ın ise reddettiği, medyada yer alan iddiaların ise gerçek dışı olduğu” öne sürüldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

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