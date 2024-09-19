BIST 9.867
DOLAR 34,07
EURO 38,07
ALTIN 2.821,13
HABER /  GÜNCEL

Makarna fabrikasındaki patlamada yeni gelişme!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Makarna fabrikasındaki patlamada yeni gelişme!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

Abone ol

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrıldı.

Hendek Adliyesine gelen 7 şüpheliden 6'sı hakkında savcılıktaki sorgu ve işlemlerinin ardından gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan, aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 6 zanlı emniyete götürüldü.

İfadesi alınan 1 şüpheli ise salıverildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlık harekete geçti: 400 özel okula kitap zammı cezası
Bakanlık harekete geçti: 400 özel okula kitap zammı cezası
İBB zabıtası "boykot" afişi asan esnafa ceza kesti
İBB zabıtası "boykot" afişi asan esnafa ceza kesti
Lübnan Başbakanı'ndan açıklama: İkinci dalga sona erdi
Lübnan Başbakanı'ndan açıklama: İkinci dalga sona erdi
Dolar ve Euro ne kadar? İşte günün ilk rakamları
Dolar ve Euro ne kadar? İşte günün ilk rakamları
AK Parti düğmeye basıyor: Erdoğan’a vekiller tarafından tek tek rapor sunulacak
AK Parti düğmeye basıyor: Erdoğan’a vekiller tarafından tek tek rapor sunulacak
İngilizler duyurdu! Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı neresi olacak? Herkes ters köşe oldu
İngilizler duyurdu! Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı neresi olacak? Herkes ters köşe oldu
Kemal Kılıçdardoğlu, Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek
Kemal Kılıçdardoğlu, Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek
Aksaray'da karı-kocanın tartışması feci bitti! Polis kayınbabanın peşinde
Aksaray'da karı-kocanın tartışması feci bitti! Polis kayınbabanın peşinde
İstanbul'da "Kuyu-26" operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
İstanbul'da "Kuyu-26" operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?
İsrail'in Lübnan'a siber saldırısı! Göz doktorundan dehşete düşüren açıklamalar
İsrail'in Lübnan'a siber saldırısı! Göz doktorundan dehşete düşüren açıklamalar
16 ile yeni vali atandı Resmi Gazete'de yayımlandı
16 ile yeni vali atandı Resmi Gazete'de yayımlandı