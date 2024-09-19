16 ile yeni vali atandı Resmi Gazete'de yayımlandı

16 ilde vali değişikliğini içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. Bu kararla 12 ilin valisi de "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle valilik görevlerine atananların tamamı geçmişte yerel yönetimlerde farklı seviyelerde görev yapmış isimler.
Ataması yapılan valiler, atamalardan önceki görevleriyle birlikte şu şekilde:
Eski Konya Valisi Vahdettin Özkan- Manisa Valiliğine,
Eski Kırklareli Valisi Birol Ekici - Şırnak Valiliğine,
Eski Uşak Valisi Turan Ergün - Artvin Valiliğine,
Eski Isparta Valisi Aydın Baruş - Gümüşhane Valiliğine,
Eski Kırşehir Valisi ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın - Konya Valiliğine,
Eski İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkan Yardımcılısı Önder Bakan - Amasya Valiliğine,
Eski Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Çalgan - Çorum Valiliğine,
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan - Burdur Valiliğine,
Eski Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli - Karaman Valiliğine,
Eski Suriye Valisi ve Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin - Isparta Valiliğine,
Eski Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan - Sakarya Valiliğine,
Eski Gemlik Kaymakamı Uğur Turan - Kırklareli Valiliğine,
Eski Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya - Bitlis Valiliğine,
Eski İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek - Kırşehir Valiliğine,
Eski Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın - Bolu Valiliğine,
Eski Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş - Uşak Valiliğine atandı.
Aynı kararnameyle Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.