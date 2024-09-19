BIST 9.774
DOLAR 34,07
EURO 38,09
ALTIN 2.821,12
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Ferdi Kadıoğlu gol attı Brighton İngiltere Lig Kupası'nda tur atladı

Ferdi Kadıoğlu gol attı Brighton İngiltere Lig Kupası'nda tur atladı

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın İngiltere Lig Kupası 3. turunda Wolverhampton'ı 3-2 mağlup ederek tur atladığı maçta bir gol attı. Karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, 3 dakika sonra Brighton formasıyla ilk golünü kaydetti. (Görüntü: Exxenspor)

Abone ol

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Brighton ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

American Express Stadı'nda oynanan müsabakada Brighton'a galibiyeti ve turu getiren golleri 14. dakikada Carlos Baleba, 31. dakikada Simon Adingra ve 85. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Wolverhampton'ın gollerini ise 44. dakikada Gonçalo Guedes ile 90+1. dakikada Thomas Doyle attı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, 85. dakikada sahneye çıkarak fileleri havalandırdı. Milli oyuncu, Brighton ile çıktığı ikinci maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu galibiyetle Brighton, İngiltere Lig Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
ABD yönetimi: Lübnan'daki olaylarla ilgimiz yok
ABD yönetimi: Lübnan'daki olaylarla ilgimiz yok
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Karadeniz'e hızlı tren müjdesi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Karadeniz'e hızlı tren müjdesi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı
Aydın'da feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'da feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Lübnan’da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ileri sürüle firmanın aylardır ziyaretçisi yok
Lübnan’da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ileri sürüle firmanın aylardır ziyaretçisi yok
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 hedef imha edildi
Samsunspor evinde Başakşehir'i devirdi
Samsunspor evinde Başakşehir'i devirdi
Prens Selman'dan 'Filistin' açıklaması!
Prens Selman'dan 'Filistin' açıklaması!
FED Faiz kararını açıkladı! 4 yıl sonra ilk kez indirdi
FED Faiz kararını açıkladı! 4 yıl sonra ilk kez indirdi
Samsun'da 13 öğrenci gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvurdu
Samsun'da 13 öğrenci gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvurdu
Gallant: Savaşın odağı Lübnan cephesine kayıyor
Gallant: Savaşın odağı Lübnan cephesine kayıyor