Aydın'da feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 33 yaşındaki Yakup Önkal hayatını kaybetti. Olay, Y.G'nin kullandığı otomobilin karşı yönden gelen Önkal'ın motosikletiyle çarpışması sonucu gerçekleşti ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı.Abone ol
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Ağaçlı mevkisinde Y.G'nin kullandığı 09 ADN 44 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yakup Önkal (33) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Yaralanan Önkal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.