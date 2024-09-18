İlber Ortaylı'dan meyhane ve alkol çıkışı: Alkol kalktığı taktirde uyuşturucu gelir

Katıldığı programda bir kesimin meyhaneleri 'inancıma uymuyor' diyerek eleştirdiğini hatırlatan İlber Ortaylı, "Senin inancına uymamakla Türkiye gitmiyor. Hala bana eski mavalları kimse okumasın" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Beyoğlu Avrupa Miras Günleri'nde dinleyicilerle bir araya geldi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan İlber Ortaylı, meyhanelerin toplumdaki yeriyle ilgili konuştu.

Bir kesimin meyhaneleri "inancıma uymuyor" diyerek eleştirdiğini söyleyen Ortaylı, "Senin inancına uymamakla Türkiye gitmiyor. Hala bana eski mavalları kimse okumasın." ifadelerini kullandı.

"EN KIYAK RAKI BU DÖNEM İMAL EDİLİYOR"

Ortaylı, "En kıyak rakı ne zaman imal ediliyor? Herhalde tek parti devrinde değil, çift parti devrinde de değil, şimdi ediliyor." sözlerini kullandı.

"ALKOL KALKTIĞI TAKDİRDE UYUŞTURUCU GELİR"

Ortaylı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Doğrudan doğruya meyhanelerin, kahvehanelerin sahibi olmak zorundayız. Efendim benim inancıma uymuyor. Senin inancına uymakla, uymamakla Türkiye gitmiyor maalesef, biraz realist olun. Türkiye'de rakının ve şarabın en büyük ıslahat gördüğü devir, bu devirdir. Yalan mı!

En kıyak rakı ne zaman imal ediliyor? Herhalde tek parti devrinde değil, çift parti devrinde de değil, şimdi ediliyor. Bu olur. Bunun önünü alamazsın. Üzümün olduğu yerde insanların içeni olur, bu çok açık. Yeri de olur, olması da doğrudur. Çünkü aksi taktirde uyuşturucu yayılır. Bu alkol kalktığı taktirde uyuşturucu gelir ve menşei karanlık uyuşturuculardır, milletimizi ve gençliğimizi mahveder. Ortaokullara kadar inmiş. Hâlâ bana eski mavalları kimse okumasın.

"BEN A-ALKOLİK ARKADAŞINIZIM"

Ben anti-alkolik değilsem de oldukça a-alkolik arkadaşınızım. Çünkü alkolün gargarasını sevmiyorum. Mesela Slavların, Rusların kültüründeki alkol düşkünlüğünü ve kültürünü hiç tasvip etmiyorum. Buna rağmen böyle şeyleri doğru dürüst size söylemek zorundayım.

Beyoğlu alkolik bir merkez değildir ama alkolün ciddi alındığı bir yerdir. Ve bu kültürü yok ederseniz burası çok kısa zamanda uyuşturucu mıntıkası haline gelir. Belki de gelmeye başladı ben bilmiyorum. Polise sormalı, başkanımıza sormalı. Ve çok yazık olur.