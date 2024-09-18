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Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi bakın nasıl bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi bakın nasıl bulundu

 Çorum'un Kargı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişiye, cep telefonu sinyalinden ulaşıldı.

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Aksu Yaylası'nda C.K'den (60) bir süre haber alamayan yakınları, gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Köy halkının da katılımıyla yürütülen arama çalışması sırasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan da C.K'nin cep telefonu sinyalinden konumunun belirlenmesi için yardım istendi.

Sinyalle belirlenen konuma yönelen ekipler, C.K'yi dağ yolunda aracıyla çamura saplanmış halde buldu.

Aracı kurtarılan C.K'nin sağlık problemi bulunmadığı belirlendi.

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