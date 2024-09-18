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İtalyan futbolunun unutulmaz ismi Salvatore Schillaci hayatını kaybetti

İtalyan futbolunun unutulmaz ismi Salvatore Schillaci hayatını kaybetti

İtalyan futbolunun unutulmaz isimlerinden Salvatore Schillaci, 59 yaşında hayata veda etti.

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İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022'den bu yana kolon kanseri tedavisi gören Schillaci'nin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalar öncesinde Schillaci için bir dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Schillaci, kariyeri boyunca ülkesinde Messina, Juventus, Inter ve Japonya'da Jubilo Iwata külüplerinin formalarını giydi.

"Toto" lakaplı futbolcu, İtalya'nın ev sahipliği yaptığı 1990 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansıyla yıldızlaşarak hafızlarda yer etti.

İtalya Milli Takımı'nın üçüncülükle tamamladığı 1990 FIFA Dünya Kupası'nda 6 golle en skorer futbolcu olan Schillaci, turnuvada Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerini kazandı.

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