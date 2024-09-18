MSB: Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek"