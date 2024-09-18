Tavşantepe imamı hakkında Diyanet harekete geçti! Kur'an'a el bastırılmış iddiası

Narin'in öldürüldüğü Tavşantepe köyünde gözaltına alınan ve hakkında ciddi iddialar öne sürülen imam R.K. hakkında yeni gelişme yaşandı. Narin öldürüldükten sonra kayboldu sanılırken aile üyelerinin bir araya geldiği biliniyordu. İddiaya göre imamın da katıldığı aile meclisi toplantısında Kur'an'a el bastırılarak Narin hakkındaki sessizliğin korunması üzerine yemin ettirildi.

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Narin cinayeti sonrası aile üyelerine Kur'an'a el bastırdığı öne sürülen Tavşantepe imamı R.K. hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Cami imamı hakkında soruşturma başlatıldı.

İmam R.K, Narin Güran'ın öldürülmesi ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kursun neden açık tutulduğunu araştıracak

Diyanet Başkanlığı müfettişlerinin, imamın Tavşantepe’deki yaz Kur'an kursunu süresi bittiği halde kursun neden açık tutulduğunu araştıracağı da belirtildi.

İmam R.K'nın neden gözaltına alındığı ortaya çıktı

Halktv.com.tr'nin aktardığına göre; Narin Güran'ın kaybolmasının ardından amca Salim'in topladığı çocuktan yetişkine herkes aile toplantısında bir araya geldi. İddiaya göre amca Salim bu toplantıya köyün camii imamı R.K'yı çağırdı.

Aile meclisi toplantısına katılanlara "Narin'le ilgili hiçbir şey söylenmeyecek. Hiçbir açıklama yapılmayacak" denilerek Kuran-ı Kerim'e el bastırılarak yemin ettirildiği iddia edildi. Bu bilgiyi alan jandarma ekiplerinin de köyün imamı R.K'yı gözaltına alarak bu soruyu da sordukları öğrenildi.

Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi

Gözaltında telefonu incelenen imam R.K'nın telefonunda cinsel içerikli yazışmalar ve videolar çıktığı da iddia edildi.

Narin'in öldürülmesi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında son olarak dün Hediye Güran tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Tutuklananlar arasında Narin'in abisi, amcaları, annesi de var.