İsrail saldırısı sonrası Erdoğan, Lübnan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü. Görüşmede İsrail'in Lübnan'daki siber saldırısı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a düzenlenen siber saldırı için üzüntü duyduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan​, İsrail'in siber saldırısı sonrası Lübnan​ Başbakanı Mikati ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüşmesinde, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının tehlikeli olduğunu, İsrail'i durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

Ayrıca Erdoğan, saldırı için üzüntü duyduğunu ifade etti.

İsrail'in siber saldırısı sonucu Lübnan'da Hizbullah'ın da iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında patlamalar meydana gelmiş ve 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad​, Hizbullah'ın sipariş verdiği yeni şifreli çağrı cihazlarının pillerine, Nitrogliserin bileşiği enjekte etti. Oda sıcaklığında beyaz kristal haline olan bileşik, sıcaklığa maruz kaldığında ise bomba gibi patlıyor. İsrail, uzaktan sinyal göndererek, cihazlardaki bataryayı ısıttı ve patlamaya neden oldu. Bazı Hizbullah üyelerinin cihazların ısındığını fark edip, kendinden uzaklaştırdığı bilgisi de bu ihtimali doğrular cinsten.