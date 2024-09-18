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Düğünden evine dönen zihinsel engelli kadına cinsel istismar! Yakalandılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Düğünden evine dönen zihinsel engelli kadına cinsel istismar! Yakalandılar

 Denizli'nin Sarayköy ilçesinde zihinsel engelli kadına cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 7 kişi cezaevine gönderildi.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül'de 23 yaşındaki zihinsel engelli kadına katıldığı düğünden evine döndüğü sırada cinsel istismarda bulunulduğu şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu eşkalleri belirlenen 2'si yabancı uyruklu 9 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan 2'si yabancı uyruklu 7 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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