Narin cinayetinde kilit isim amcanın, oğlu konuştu: Bir sarmal gibi örgütlenmişler!

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, sorgulanan isimlerin de ifadelerine tek tek ulaşılıyor. Tutuklu amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın da savcı sorgusunun ifadesine gün yüzüne çıktı. Devran Güran'ın olay gününe ait Whatsapp yazışmaları ve arama kayıtlarını yok ettiği de anlaşıldı.

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Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet soruşturması devam ediyor.

Cezaevinde tutuklu bulunan 12 kişiden biri olan muhtar Salim Güran'ın (amca) oğlu Devran Güran'ın ifadesi ortaya çıktı.

Sabah'ın aktardığına göre; diğer günlere ait mesajları silmeyen Devran Güran, Narin'in kaybolduğu gün neden bütün kayıtları sildiğini açıklayamadı.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Devran Güran ifadesinde Narin'in kaybolduğu saatlerde düğün davetiyesi dağıtmak için Mardin'in Derik İlçesine gittiklerini beyan etti. Narin kaybolduktan sonraki günlerde aile meclisinin toplanıp bir karar alınmadığını öne süren Devran Güran'a soruşturma kapsamında ulaşılan babası Salim Güran'ın aile üyelerine yönelik söylemleri soruldu.

"Siz karışmayın, ben bu işi hallederim"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan Devran Güran'a, babası Salim Güran'ın Narin kaybolduktan 2 ya da 3 gün sonra kendisine ve amcalarına "siz karışmayın, ben bu işi hallederim" diye telkinde bulunması soruldu.