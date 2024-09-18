'Kılıçlı yemin' AK Parti'nin gündeminde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gereğini yapacağız, takipçisi olacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddelerinde biri Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin, normal yemin metninin dışına çıkmaları ve kılıçlı yemin etmeleri oldu.

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Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre kılıçlı yeminle ilgili olarak FETÖ iddiaları ortalıkta dolaşırken konunun AK Parti MYK’da ele alınması, sürecin ciddiyetle takip edildiğinin ve unutulmadığının bir göstergesi oldu.

Hassasiyet istedi

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki hassasiyetini bir kez daha dile getirdi. Böyle bir şeyi kabul edemeyeceklerini vurgulayan Erdoğan “Bu mesele bize bir kere daha AK Parti’nin önemini gösterdi. Süreci sükûnetle, metanetle, kararlılıkla yürütüyoruz. Siz de aynı hassasiyette olun” dedi.

“Takipçisi olacağız”

Kılıçlı yeminle ilgili olarak çok hassas bir süreç izlediklerini belirten Erdoğan “İçeride, dışarıda bağlantıları var mı üzerine gideceğiz, gereğini yapacağız, takipçisi olacağız” diye konuştu. Erdoğan’ın “Burada müfredat, alım süreci vb. konuları da masaya yatıracağız” dediği de öğrenildi.