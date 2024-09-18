Mansur Yavaş CHP'den istifa istifa ediyor mu? Açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa edeceği yönündeki iddiayı yalanladı.

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Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda yapacağı konuşmada kendisine son bir saat kala haber verilmesine sitem etti. Yavaş'ın Tüzük Kurultayı'ndaki tepkisinin ardından CHP'den ayrılacağı iddia edildi.

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin ise Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği yönünde bir yazı yazdı. Şahin yazısında şu ifadeleri kullandı;

"Henüz resmen değil ama fiilen CHP ile köprüleri attı Mansur Yavaş. Ankara kulislerinde Yavaş’ın 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyduğu, yıl sonunda CHP’den ayrılacağı ve seçime kadar bağımsız belediye başkanı olarak yola devam edeceği iddia ediliyor."

Mansur Yavaş, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, "İftira- tezgah ve yalanla uğraşacak vaktim yok" diyerek CHP ile köprüleri attığı iddialarını yalanladı.

"Fitne ateşine odun atmış oluyoruz" demişti

Mansur Yavaş, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen CHP'nin tüzük kurultayında konuşma yapacağı 1 saat kala söylenmesine sitem etmiş ve kürsüden “Polemik çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi açıklamak isterdim. Maalesef biz de buradan fitne ateşine odun atmış oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Özel ve İmamoğlu'nun yatıştırma hamleleri

Yavaş'ın sitemine karşılık CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eğer bir kişinin hakkı birine geçtiyse o hakkı helal etsin, sorumluluk benim, benim de kusurumu affetsinler" diye konuşmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Sizin konuşacağınızdan bile haberdar değilim. Senin rahatsız olacağını bilsem konuşmamı yere atar, yerimde oturum başkanım" diye konuştu.