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Okan Buruk'tan Galatasaray tarihine geçen başarı

Okan Buruk'tan Galatasaray tarihine geçen başarı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda Süper Lig'e 5’te 5 ile başlayan 2. Türk teknik adam oldu.

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Süper Lig’in 3. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla lige 5’te 5 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk da önemli bir başarı elde etti.

OKAN BURUK, 5'TE 5'LE BAŞLADI

Galatasaray, daha önce 1998-1999 sezonunda Fatih Terim'in çalıştırdığı dönemde Süper Lig’de 5’te 5 yaptı.

Buruk böylece bu başarıyı tekrarlayan 2. Türk teknik direktör oldu.

15 SEZON SONRA BİR İLK

En son 2009-2010 sezonunda Hollandalı Teknik Direktör Frank Rijkaard yönetiminde lige 5’te 5 ile başlayan Galatasaray böylece 15 sezon sonra bu başarısını tekrarladı.

CUMARTESİ GÜNÜ DERBİ VAR

Okan Buruk'un ekibi, bu sezon ligde Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Rizespor ve Gaziantep FK’yı mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar ligde gelecek hafta cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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