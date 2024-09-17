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Lübnan'ı kana bulayan cihaz Pager niçin kullanılıyordu?

Lübnan'ı kana bulayan cihaz Pager niçin kullanılıyordu?

Siber saldırı sonrası pager olarak adlandırılan ve Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazları gündem oldu. Peki 'pager' iletişim cihazları nedir ne nasıl çalışır?

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Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını duyurdu. 

Saldırı sonrası patlayan ve 'pager' olarak adlandırılan iletişim cihazları merak konusu oldu. 

'PAGER' İLETİŞİM CİHAZLARI NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

İsrail’in Lübnan’daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail’in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.Patlayan cihazlar 1990'lı ve 2000'li yıllarda popüler olan, pager diye bilinen cihazlar.Hizbullah bu cihazları örgüt içi iletişimde kullanıyor.İddialara göre bu cihazların en son teslim edilenlerine patlayıcı düzenek yerleştirildi.Bu cihazlarla bir numaradan temasa geçince de cihazlar infilak ediyor.

ÇAĞRI CİHAZI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çağrı cihazı veya pager, alfanümerik veya sesli mesajları alan ve görüntüleyen kablosuz bir telekomünikasyon cihazıdır. 

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