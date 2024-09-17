BIST 9.758
DOLAR 34,09
EURO 37,94
ALTIN 2.810,57
HABER /  DÜNYA

İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı: Yüzlerce yaralı var

İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı: Yüzlerce yaralı var

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail’in çağrı cihazlarını patlatması sonucu Lübnan’da yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı.

Abone ol

Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail’in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.

NNA'da yer alan haberde, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." denildi.

Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

"Çağrı cihazlarını kullanmayın"

AA muhabirine konuşan Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, "Ülkenin farklı bölgelerinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu yüzlerce kişi yaralandı." dedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi.

Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi.

Başkent Beyrut sokaklarında onlarca ambulansın hareketliliği gözlemlenirken Lübnan askerleri de kentteki kaos ve trafikteki yoğunluğu ortadan kaldırmak için caddelerde konuşlandı.

İran ajansı: İran Büyükelçisi de yaralandı

İran yarı resmi haber ajansı Fars'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Lübnan'da çağrı cihazlarında meydana gelen patlamalarda İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani de yaralandı.

Söz konusu kaynak, "Mucteba Emani, hafif yaralandı ve şu anda hastanede gözlem altında" denildi.

Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı da İranlı Büyükelçi'nin yaralandığına ilişkin doğrulanmamış haberler olduğuna dair bilgi verdi.

Söz konusu iddiayla ilgili henüz İran'dan resmi açıklama gelmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Instagram'da 18 yaşından küçükler için yeni dönem
Instagram'da 18 yaşından küçükler için yeni dönem
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor: Nikah öncesi ilk kare
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor: Nikah öncesi ilk kare
Tutuklanan yenge Hediye Güran, Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonunu değiştirmiş
Tutuklanan yenge Hediye Güran, Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonunu değiştirmiş
Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti
Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti
Altında gün sonu! En çok işlem yapanlar belli oldu
Altında gün sonu! En çok işlem yapanlar belli oldu
Bakan Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti
Bakan Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti
Müge anlı canlı yayında sordu şüpheli cinayeti ağzından kaçırdı: Dilim sürçtü
Müge anlı canlı yayında sordu şüpheli cinayeti ağzından kaçırdı: Dilim sürçtü
Türk Telekom'un 2024'ün ilk yarısında net karı 2,5 milyar lira oldu
Türk Telekom'un 2024'ün ilk yarısında net karı 2,5 milyar lira oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu
MHP’li Semih Yalçın’dan Özgür Özel’e tepki: Aylak aylak sorular
MHP’li Semih Yalçın’dan Özgür Özel’e tepki: Aylak aylak sorular
Sıfır faizli evlilik kredisinde değişiklik
Sıfır faizli evlilik kredisinde değişiklik
Sinop'ta denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu
Sinop'ta denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu