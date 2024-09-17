Müge anlı canlı yayında sordu şüpheli cinayeti ağzından kaçırdı: Dilim sürçtü

Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine ilginç anlar yaşandı. Kayıp annesinin bulunması için programa çıkan kızı Sevim Terzi, abisinden şüphelendiğini söyledi. Programa katılan abi Aydın Musaoğlu canlı yayında annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı.

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Atv'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlar yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu’nu bulmak için programa kızı katıldı.

Programda annesinin bulunmasını isteyen Sevim Terzi abisi Aydın Musaoğlu'nun annesini öldürdüğünden şüphelendiğini ifade etti. Sevim, "Babamdan kalan para yüzünden anlaşamıyorlardı. Abim, parayı vermedikleri için anneme silah çekip boğmaya kalktı, annem 'imdat' diye bağırınca vazgeçti" şeklinde konuştu.

Ayrıca Aydın'ın kızının da cinayeti gördüğünü ve çocukken etrafa "Babam babaannemi öldürdü" şeklinde anlattığını da iddia edildi. İddiaların ardından Aydın Musaoğlu stüdyoya geldi. Canlı yayında Aydın'ın cinayeti işlediğini ağzından kaçırdığını Müge Anlı yakaladı.

Anlı'nın ‘Bu anlattıkların anneni öldürmeden önce miydi?’ sorusuna Aydın, "Evet, annemi öldürmeden önce" diye cevap verdi.

Anlı, Aydın'ın bugünkü çelişkili ifadelerinin ardından o anları ekrana getirdi. ‘Aslında cinayeti itiraf ettin’ deyince Aydın, "Hayır benim dilim sürçtü" ifadelerini kullandı.