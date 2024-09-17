Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmelerinin kura çekimi yapıldı.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda, 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 16 takımın yanı sıra Nesine 2. Lig'den 18, Nesine 3. Lig'den ise 30 olmak üzere toplam 64 takım mücadele edecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacak, galip gelen 32 takım üst tura yükselecek.
Eşleşmeler şöyle oluştu:
Türk Metal 1963-Pazarspor
Bulvarspor-İnegölspor
Kilis Belediyespor-Balıkesirspor
Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947
Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Belediyespor
Uşakspor-Bursaspor
Muğlaspor-Sarıyer
Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor
Erciyes 38-Orduspor 1967
23 Elazığ FK-Polatlı 1926
Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor
Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor
Altay-Karaman FK
Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK
Giresunspor-Viranşehir Belediyespor
Tuzlaspor-Tire 2021 FK
Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor
Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor
Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor
Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK
Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor
Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor
Nazillispor-Somaspor
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol
Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor
Adıyaman FK-Afyonspor
Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor
Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969
Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu
Bayburt Özel İdarespor-Bergama Sportif Faaliyetler
Ergene Velimeşespor-Çankayaspor