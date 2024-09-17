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Narin Güran soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan Hediye Güran için tutuklama talebi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Narin Güran soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan Hediye Güran için tutuklama talebi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hediye Güran, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın, jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

2 kişi serbest bırakıldı

Öte yandan  soruşturma kapsamında Narin'in yakınları olduğu öğrenilen ve 15 Eylül'de gözaltına alınan İ.K. ve Ş.K. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İ.K. ve Ş.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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