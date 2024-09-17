Narin Güran soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan Hediye Güran için tutuklama talebi
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hediye Güran, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.Abone ol
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın, jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede savcılıktaki sorgusu tamamlandı.
Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
2 kişi serbest bırakıldı
Öte yandan soruşturma kapsamında Narin'in yakınları olduğu öğrenilen ve 15 Eylül'de gözaltına alınan İ.K. ve Ş.K. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
İ.K. ve Ş.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.