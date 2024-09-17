Eşini uyuşturup onlarca erkeğe tecavüz ettirdi! Baş sanık mahkemede bakın ne dedi

Fransa'da eşini uyuşturarak yıllarca çok sayıda erkeğin cinsel istismarına uğrattığı iddiasıyla yargılanan baş sanık Dominique Pelicot, mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçları kabul etti.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Dominique Pelicot'nun baş sanık olarak yargılandığı istismar davası Avignon kentinde devam ediyor.

Pelicot, ilk kez bugün mahkemede konuşarak, kendisine yöneltilen suçların tamamını kabul ettiğini ve mahkeme salonundaki diğer 50 sanık gibi kendisinin de bir cinsel istismarcı olduğunu söyledi.

Sanıkların, eski eşi Gisele Pelicot'nun olaylar sırasında bilinçsiz olduğundan haberdar olduğunu kast eden Pelicot, "Herkes biliyordu, aksini söyleyemezler." dedi.

"Affedilemez olsa da af diliyorum"

Pelicot, Gisele Pelicot'nun başına gelenleri hak etmediğini söyleyerek, "Yaptığım için pişmanım, affedilemez olsa da af diliyorum." diye konuştu.

Dominique Pelicot, çocukluğunda kendisinin de istismara uğradığını anlattı.

Gisele Pelicot ise "Bay Pelicot'nun az önce söylediklerini duymak benim için çok zor." ifadesini kullanarak, 50 yıl beraber yaşadığı eski eşinin istismar yapacağını bir an bile aklına getirmediğini belirtti.

Avignon şehrinde, 72 yaşındaki Gisele Pelicot'nun eşi Dominique Pelicot tarafından uyuşturularak onlarca erkek tarafından tecavüze uğratıldığına ilişkin dava ay başında görülmeye başlamış ve ülke gündeminde tepkilere yol açmıştı. Gisele Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçmişti.