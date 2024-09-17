İsrail hükümeti savaşın yeni hedefini açıkladı

Lübnan'ın güneyine saldırı için siyasi zemin hazırlığı içinde olduğu belirtilen İsrail hükümeti, güvenlik durumu nedeniyle "kuzeyden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine dönmesini" savaşın yeni hedefi olarak belirlediğini açıkladı.

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İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, dün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında, yaklaşık bir yıldır Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'in daha önce belirlediği "savaş hedeflerine" "kuzeydeki vatandaşlarının evlerine dönmesini" eklediği bildirildi.

Dün gece geç saatlere kadar süren Güvenlik Kabinesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, İsrail'in "bu hedefe ulaşmak için harekete geçmeye devam edeceği" belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilimi daha da artıracağına kesin gözüyle bakılan söz konusu duyuru, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein’ın Lübnan sınırında yaşanacak olası büyük bir gerilimin önüne geçmek için İsrail'e düzenlediği ziyaret esnasında yapıldı.

Hochstein'la dün bir araya gelen Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail'in kuzeyinden tahliye edilen 60 bin vatandaşının evlerine dönmesine "güvenlik durumunda köklü bir değişiklik olmadan" izin vermesinin mümkün olmayacağını belirtmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Hochstein'la görüşmesinde, roketler ve insansız hava araçları İsrail'in kuzeyini vurmaya devam ederken, tahliye edilen İsrail vatandaşlarının evlerine dönebilmelerinin ancak Hizbullah'a karşı askeri harekatla mümkün olabileceğini belirtmişti.

İsrailli yetkililer, son dönemde sık sık ordunun Gazze'deki "hedeflerine ulaşmaya yakın olduğunu" ve odağın Lübnan'a kaymaya başladığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Lübnan sınırındaki birlikleri 10 Eylül'de ziyaret eden Gallant, İsrail güçlerinin Lübnan'a olası kara saldırısı için verilecek görevleri yerine getirmek üzere hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırıların başlangıcında Binyamin Netanyahu hükümeti üç hedef belirlemişti. Bu hedefler, Hamas'ı ortadan kaldırmak, Gazze'deki İsrailli esirleri kurtararak ülkeye geri getirmek ve Gazze'nin gelecekte İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak şeklinde sıralanmıştı.