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Garanti BBVA bireysel müşterilerine dijital taşıt kredisi sunmaya başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Garanti BBVA bireysel müşterilerine dijital taşıt kredisi sunmaya başladı

Garanti BBVA, bireysel müşterileri için uçtan uca dijital taşıt kredisi sunmaya başladığını duyurdu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'da taşıt kredisi süreçlerinin uçtan uca dijitalleşmesiyle birlikte, tüzel ve şahıs firmalarının ardından bireysel müşteriler de basılı belge imzalamadan, tüm süreci uçtan uca mobilden tamamlayarak, 40'a yakın markada dijital taşıt kredisi kullanabilecek.

Garanti BBVA, sektörde bu yeniliği sunan ilk ve tek banka olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, dijitalleşmenin katkısıyla araç satışlarında da hız ve kolaylık odaklı satış yöntemlerinin öne çıktığını belirtti.

Kezik, bankaların da bu değişimin etkisiyle kredi süreçlerini tamamen dijitalleştirmeye yöneldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl tüzel ve şahıs firmaları için hayata geçirdiğimiz dijital taşıt kredisi hizmetini şimdi de bireysel müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Yeni bir araç satın almak isteyen müşterilerimiz 40'a yakın marka için Bankamızdan dijital taşıt kredisi kullanabilecek. Dijitalleşme konusunda sektörüne öncülük eden bir banka olarak, günümüzün dinamiklerine uygun şekilde bireysel müşterilerimizin de hızlı ve kolay şekilde taşıt kredisi süreçlerini mobilden tamamlamasını önemsiyoruz. Tüzel ve şahıs firmalarının ardından bireysel müşterilerimizin de dijital taşıt kredisi kullanımına ilgi göstereceğine inanıyoruz."

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