Biden, suikast girişimi sonrası Trump’ı aradı

ABD Başkanı Joe Biden, ikinci kez suikast girişimine uğrayan Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ı aradı. Biden, Trump güvende olduğu için rahatladığını söylerken, Trump, “çok güzel bir telefon görüşmesi yaptıklarını” belirtti. Görüşmede, ABD Gizli Servisi’nin sağladığı korumayı ele aldıklarını ifade etti.

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Eski ABD Başkanı ve 2024 Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'a yönelik ikinci suikast girişiminin yankıları sürüyor.

Soruşturma sürerken ABD Başkanı Joe Biden, Trump’ı aradı. Biden, Trump'ın güvende olmasından dolayı rahatladığını ifade etti.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.

Trump ise kampanya ekibi aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir telefon görüşmesi yaptık. Konu Gizli Servis'in sağladığı korumaydı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, şüpheli suikast girişimine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Gizli Servis Direktörü Vekili Ronald Rowe golf sahası gezisinin Trump'ın programında olmadığını belirterek, buna rağmen üst düzey güvenlik tedbirleri aldıklarını söyledi.

Şüpheli Ryan Wesley Routh'un çalıların arasında tüfekle dolaştığını fark eden ajanların, görevlerini harfiyen yerine getirdiğini kaydeden Rowe, “Aldığımız koruyucu önlemler işe yaradı” açıklamasını yaptı.

Olay sırasında Trump’ın şüphelinin "görüş açısında olmadığını" belirten Rowe, ayrıca şüphelinin kaçmadan önce Gizli Servis ajanlarına ateş etmediğini ifade etti. Olayla ilgili Trump ile görüştüğünü aktaran Rowe, “En üst düzeyde korumaya sahip olduğunun farkında” dedi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Miami Ofisi'nden sorumlu özel ajan Jeffrey Veltri ise soruşturmanın devam ettiğini belirterek gerekli arama emirlerini uyguladıklarını söyledi. Şüphelinin cep telefonlarına, aracına ve elektronik eşyalarına el koyduklarını açıklayan Veltri, olay yerindeki tanıkların yanı sıra şüpheli Routh'un aile üyeleri ve eski iş arkadaşlarıyla da görüştüklerini ifade etti.



Florida Güney Bölgesi Savcısı Markenzy Lapointe de şüpheli suikast girişimiyle ilgili federal soruşturmanın henüz "ilk aşamalarında" olduğunu belirtti.

Olayın tam olarak açığa çıkarılması için çalıştıklarını vurgulayan Lapointe, "Suçluların yargı önünde hesap vermesini sağlamak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Trump’ın Florida'daki bir golf sahasında bulunduğu sırada sahada birden çok silah sesi duyulduğu açıklanmış, olaydan sonra saha yakınındaki çalılıklarda AK-47 tipi silah bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı duyurulmuştu.

FBI suikast girişimi şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıklarken, Florida'da hakim karşısına çıkan şüpheliye "ateşli silah bulundurma" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurma" başlıkları altında iki ayrı suçlama yöneltildiği kamuoyuna yansımıştı.