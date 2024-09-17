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Uğur Dündar'dan Reha Muhtar'ın son durumu hakkında açıklama

Uğur Dündar'dan Reha Muhtar'ın son durumu hakkında açıklama

Gazeteci Uğur Dündar, eski meslektaşı Reha Muhtar’ın son durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dündar, iki kez entübe edilen Muhtar'ın durumunun süratle iyiye gittiğini belirterek, rehabilitasyon aşamasına geçileceğini kaydetti.

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Eski haber spikeri Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşmesiyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhtar'ı, doktorlar, pıhtı atması riskine karşı iki kez entübe etti. Muhtar, daha sonra yavaş yavaş uyandırıldı.

Gazeteci Uğur Dündar, Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret etti. Dündar, Muhtar'ın rehabilitasyon için hazırlandığını aktardı.

Dündar, Reha Muhtar’ın son durumu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Dündar, yaptığı paylaşımda, “Sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı yattığı hastanede ziyaret ettim. Doktorları süratle iyileştiğini, artık rehabilitasyon aşamasına geçileceğini belirttiler. Meslektaşları ve sevenlerine duyurulur…” ifadelerini kullandı.

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