4. madde kaldırılsın tartışması! Zekeriya Yapıcıoğlu Özgür Özel'e 72 saat süre verdi

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasa'nın 4. maddenin kaldırılması hakkında açıklamalarını eleştiren CHP lideri Özgür Özel'e, CHP'nin seçim beyannamesindeki CHP'nin 6 ilkesinin kaldırılması sözü üzerinden yanıt verdi.

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HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni anayasa çalışmalarında 4. maddenin kaldırılması hakkında açıklamaları ile gündeme geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'e sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Yapıcıoğlu, CHP'nin seçim beyannamesinde cumhuriyetin 6 ilkesini anayasadan çıkarmak istediğini açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel'in HÜDAPAR sözlerine tepki gösteren Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesinde cumhuriyetin 6 ilkesini kaldırma sözünü hatırlatarak Özgür Özel'e 72 saat süre verdi.

'6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız'

Anayasa'dan 4. maddenin çıkarılmasını isteyen HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

CHP'nin anayasa eleştirilerine yanıt veren Zekeriya Yapıcıoğlu ''Özgür Efendi! Sana bir soru soracağım. Zorlanırsan kopya çekmek serbest. Ama çevrendeki beceriksizlere sorarsan sana yanlış yaptırabilirler. Soru şu: "Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik umdeleri CHP’nin ana prensipleridir... Tek parti döneminin icabı sayılarak Anayasaya sokulmuş olan bu 6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız." cümleleri hangi partinin seçim beyannamesinde yer almıştır. Sınav süresi, sorunun zorluğu ile mütenasip olarak 72 saattir'' dedi.

Anayasa'nın 4. maddesi nedir?

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez