Antalyaspor 3 puanı 90+8'de kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'un gollerini Sam Larsson ve Samudio kaydederken, Adana Demirspor'un tek golü Salih Kavrazlı'dan geldi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Antalyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Antalyaspor golleri 50. dakikada Sam Larsson ve 90+8. dakikada Samudio'dan geldi.
Adana Demirspor'un golünü ise 84. dakikada Salih Kavrazlı kaydetti.
Bu sonuçla Antalyaspor ligde puanını 7'ye yükseltti.
Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.