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Antalyaspor 3 puanı 90+8'de kaptı!

Antalyaspor 3 puanı 90+8'de kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'un gollerini Sam Larsson ve Samudio kaydederken, Adana Demirspor'un tek golü Salih Kavrazlı'dan geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Antalyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Antalyaspor golleri 50. dakikada Sam Larsson ve 90+8. dakikada Samudio'dan geldi.

Adana Demirspor'un golünü ise 84. dakikada Salih Kavrazlı kaydetti.

Bu sonuçla Antalyaspor ligde puanını 7'ye yükseltti.


Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

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