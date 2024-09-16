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Emekli öğretim görevlisinin cesedi varilde bulundu! Tutuklanan şoke etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emekli öğretim görevlisinin cesedi varilde bulundu! Tutuklanan şoke etti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, emekli öğretim görevlisinin 2 gün önce ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı.

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Emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'in (77) cesedinin, 14 Eylül'de Gürlevik Mahallesi'ndeki çöplük alana bırakılan varilde bulunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan oğlu Orkun Doludeniz'in (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlının ifadesinde, babasını evde hareketsiz yatarken bulduğunu, daha sonra cesedi ticari taksiyle alana götürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Selahattin Doludeniz'in kesin ölüm nedeni, Adana Adli Tıp Kurumunca yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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