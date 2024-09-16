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Narin Güran'ın mezarı Diyarbakır Valiliği tarafından yaptırıldı

Narin Güran'ın mezarı Diyarbakır Valiliği tarafından yaptırıldı

Diyarbakır​'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın mezarı ziyaretçilerle dolup taşıyor. Narin'in mezarı 8'inci günde de birçok şehirden gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Ziyarete gelenler Narin'in mezarına kitap, oyuncak ve okul forması ve çiçekler bırakıp dua ediyor.

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Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı ziyaretçi akınına uğruyor. Ziyarete gelenler Narin'in mezarına kitap, oyuncak ve okul forması ve çiçekler bırakıp dua ediyor. Vahşice katledilen Narin'in mezarına bugün ziyarete gelenler ise farklı bir manzarayla karşılaştı. Diyarbakır Valiliği tarafından Narin Güran'ın mezarlığı yaptırıldı.

Bugün ise Narin'in mezarına gelenler farklı bir manzara ile karşılaştı. Diyarbakır​ Valiliği tarafından Narin Güran'ın mezarlığı yaptırıldı.

Mezarlığa ziyarete gelen Bünyamin Budak, Diyarbakır'dan Narin için geldiğini, bu acının herkesi derinden üzdüğünü söyledi. Budak, “Yasin-i Şerif okuyalım dedik; Allah, hakkını bırakmasın. Babam da olsa Allah, hakkını bırakmasın” dedi.

Mehmet Mehdi Yıldız ise eşiyle birlikte Bismil ilçesinden geldiğini ifade ederek, “Evlatlarımız var, yüreğimiz hafiflesin diye Narin kızımızın kabrini ziyarete geldik. Bunu yapanlar inşallah tez zamanda kamuoyunun önüne çıkartılır, 80 milyonun yüreğine su serper. İnşallah cezalarını çekerler” şeklinde konuştu.

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