CHP'li belediye meclis üyesi hayatını kaybetti

İzmir’in Dikili ilçesi CHP'li meclis üyesi 20 yaşındaki Ata Uysal, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 02.30 sıralarında ilçenin Çandarlı Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Dikili Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Ata Uysal'ın kullandığı 35 AZG 992 plakalı motosiklet devrildi. Motosikletten düşen Uysal, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla Uysal'ı, Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ata Uysal, yaşamını yitirdi.