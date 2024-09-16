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Koop-İş Sendikası'ndan, üyelerin çocuklarına dijital eğitim desteği

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Koop-İş Sendikası'ndan, üyelerin çocuklarına dijital eğitim desteği

Türkiye'nin önde gelen dijital eğitim platformlarının biriyle işbirliği yapan sendika, üyelerinin LGS merkezi sınavı ve YKS'ye hazırlanan çocuklarına ücretsiz dijital eğitim desteği vermeye başladı.

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TÜRK-İŞ'e bağlı Koop-İş Sendikası, Türkiye'nin önde gelen dijital eğitim platformlarının biriyle yürüttüğü işbirliğiyle üyelerinin LGS merkezi sınavı ve YKS'ye hazırlanan çocuklarına ücretsiz dijital eğitim desteği vermeye başladı.

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koop-İş'in yaklaşık 81 ildeki toplam 120 bin üyesiyle Türkiye'nin önde gelen işçi sendikalarından biri olduğunu belirterek, sendikalarının 60 yıllık tarihi boyunca çalışma hayatına ve işçi haklarına önemli katkılar sağladığını söyledi.

"En iyi yatırım, eğitime yapılan yatırım"

Üyelerine ücret artışı ve diğer kazanımlarının yanında sosyal sendikacılık anlayışıyla da katkılar sağladıklarını vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"En iyi yatırım, eğitime yapılan yatırımdır. Fakat eğitim harcamaları, ailelerin bütçelerinde önemli bir kalemi oluşturuyor. Bunu göz önünde bulundurarak üyelerimizin eğitim harcamalarına katkıda bulunmak için harekete geçtik. Türkiye'nin önde gelen dijital eğitim platformlarının biriyle yaptığımız işbirliğiyle üyelerimizin çocuklarına dijital eğitim desteği vermeye başladık. Çağımızın gerekliliği olan bu eğitim metodu hem paradan hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Hesaplamalarımıza göre, 80 bine yakın üyemizin 5. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim gören tüm çocukları yapay zeka destekli bu uygulamadan yararlanacak. Burada amacımız, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak"

 "Bu uygulama, derslerime katkı sağlayacak"

Koop-İş Sendikası üyesi Emrah Güz, Milli Eğitim Bakanlığında işçi statüsünde çalıştığını belirterek, 13 yıldır Koop-İş Sendikası'na üye olduğunu söyledi.

Üç çocuğunun olduğunu ve üçünün de eğitim gördüğünü vurgulayan Güz, dershane ve özel kurs ücretlerinin çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Sendikanın sağladığı dijital eğitim desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Güz, uygulamanın çocuklarının eğitimine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Emrah Güz'ün kızı Eylül Güz ise 10. sınıfta eğitimine devam ettiğini belirterek, "Üniversite sınavına hazırlanmaya şimdiden başladım. Bu uygulama, derslerime katkı sağlayacak. Üniversitede hukuk fakültesi okuyup, savcı olmak istiyorum. Uygulama sayesinde istediğim her yerde ders çalışıp, eksiklerimi telafi edebileceğim. Bu çok güzel bir olanak." dedi.

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