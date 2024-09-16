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Taylor Swift oyunun rengini açıkladı Trump'ın hedefi oldu

Taylor Swift oyunun rengini açıkladı Trump'ın hedefi oldu

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump, seçimde Demokratların adayı Kamala Harris'i desteklediğini açıklayan ünlü şarkıcı Taylor Swift'e yönelik "nefret ediyorum" paylaşımında bulundu.

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Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Taylor Swift'ten nefret ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Harris'in kampanyası, Trump'ın paylaşımına gönderme yaparak, Swift'in 28 farklı şarkısına atıfla hazırladıkları bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Amerikan halkı, Trump döneminin kaosunun ve bölünmesinin ormanından çıkmak, Trump'ın tutulmayan vaatlerinin boş alanını geride bırakmak ve Amerika'nın fırsat geleceğinin uzun ömürlü olmasını sağlamak için Başkan Yardımcısı Harris'i seçerek yeniden başlamak istiyor." ifadesi kullanıldı.

Taylor Swift, seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Harris'in ilk canlı yayın tartışmasının ardından Instagram hesabından paylaşımda bulunarak seçimde oyunu Kamala Harris ve yardımcısı olarak aday gösterdiği Tim Walz'den yana kullanacağını açıklamıştı.

Trump'ın kendinin yapay zekayla oluşturulmuş fotoğrafını paylaşarak desteğini aldığını öne sürmesinin ardından Harris'i desteklediğini kamuoyuyla paylaşma kararı aldığını belirten Swift, yapay zekanın tehlikelerine işaret etmişti.

Swift'in Harris'e destek verdiği Instagram paylaşımı 10 milyondan fazla beğeni almıştı.

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