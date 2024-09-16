BIST 9.686
DOLAR 33,99
EURO 37,86
ALTIN 2.826,09
HABER /  EKONOMİ

Bütçe ağustos ayında 129 milyar lira açık verdi

Bütçe ağustos ayında 129 milyar lira açık verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustosta 690 milyar 720 milyon lira, giderleri 820 milyar 314 milyon lira oldu.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 690 milyar 720 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 45,8 artışla 820 milyar 314 milyon liraya ulaştı.

Ocak-ağustos döneminde de bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,2 yükselerek 5 trilyon 253 milyar 15 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 84,1 artarak 6 trilyon 226 milyar 569 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 129 milyar 594 milyon lira, ocak-ağustos döneminde de 973 milyar 554 milyon lira açık verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de Mossad'a çalışan 20 sanığa istenen ceza belli oldu
Türkiye'de Mossad'a çalışan 20 sanığa istenen ceza belli oldu
Miss Turkey birincisi tıp mezunu İdil Bilgen Bingöl'e atandı
Miss Turkey birincisi tıp mezunu İdil Bilgen Bingöl'e atandı
Hepsiburada, HepsiYürekten programıyla okula dönüşü dayanışmaya dönüştürdü
Hepsiburada, HepsiYürekten programıyla okula dönüşü dayanışmaya dönüştürdü
MasterChef'te kim elendi? Ağlayarak veda etti
MasterChef'te kim elendi? Ağlayarak veda etti
Akaryakıt fiyatlarına yeni indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarına yeni indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Bakanlık kalem kalem açıkladı! Fahiş fiyata geçit yok
Bakanlık kalem kalem açıkladı! Fahiş fiyata geçit yok
İstanbul'da yağış etkili oluyor
İstanbul'da yağış etkili oluyor
Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Narin Güran yorumu: Cinayet bir ayet ile çözebilirdi
Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Narin Güran yorumu: Cinayet bir ayet ile çözebilirdi
 iPhone 16 serisinin Türkiye servis ücretleri belirlendi
 iPhone 16 serisinin Türkiye servis ücretleri belirlendi
Bakan Uraloğlu'ndan kritik Instagram açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan kritik Instagram açıklaması
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten haber var
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten haber var
CHP Lideri Özel, nikah şahidi oldu
CHP Lideri Özel, nikah şahidi oldu