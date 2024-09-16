Bakan Uraloğlu'ndan kritik Instagram açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Instagram'a erişim engeli getirdik. Gerçekten 9 gün ne kaybettik? Ya da kim ne zarar gördü? Elbette zarar gören bazı insanlarımız, ticaretle uğraşanlar olmuştu ama orayı gerçekten doğru kullanmamız lazım. Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz ama ülkemizin, toplumumuzun hassasiyetleri, kanunları, kuralları var. Onları hep beraber korumak, kollamak durumundayız" dedi.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"na katıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın ardından gençlerle bir araya gelen Uraloğlu, bir dizi konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Instagram'a getirilen erişim engeline değinen Bakan Uraloğlu, "Instagram'a erişim engeli getirdik. Gerçekten 9 gün ne kaybettik? Ya da kim ne zarar gördü? Elbette zarar gören bazı insanlarımız, ticaretle uğraşanlar olmuştu ama orayı gerçekten doğru kullanmamız lazım. Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz ama toplumumuzun hassasiyetleri, kanunları, kuralları var. Onları hep beraber korumak, kollamak durumundayız." ifadelerini kullandı.