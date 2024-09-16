Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran herkesin yüreğini dağladı. Minik Narin'in cesedinin bulunma anına ilişkin fotoğraf ortaya çıktı.Abone ol
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Narin'in kaybolduktan sonra 19'uncu günde derede bulunduğu ana ait görüntü ortaya çıktı. A Haber canlı yayınında o görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.
Bahtiyar ifadesinde Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan aldığını ve dereye gömdüğünü söylemişti.
Fotoğrafta, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu çuvalın üzerine konulan taşlar da görülüyor.