Dev maçta korku dolu anlar! Genç isim hareketsiz yere yığıldı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor-Beşiktaş maçının 90+2. dakikasında herkesi korkutan bir an yaşandı. Bordo mavili ekibin genç futbolcusu Cihan Çanak, rakibiyle çarpışarak bir anda hareketsiz şekilde yere yığıldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'un, Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmanın 90+2. dakikasında flaş anlar yaşandı.
Felix Uduokhai ile çıktığı kafa topu mücadelesinde Cihan Çanak hareketsiz bir şekilde yerde kaldı, sağlık ekipleri sahaya girdi.
Futbolcu oyuna devam edemezken yerini Ozan Tufan'a bıraktı...