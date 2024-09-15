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Dev maçta korku dolu anlar! Genç isim hareketsiz yere yığıldı!

Dev maçta korku dolu anlar! Genç isim hareketsiz yere yığıldı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor-Beşiktaş maçının 90+2. dakikasında herkesi korkutan bir an yaşandı. Bordo mavili ekibin genç futbolcusu Cihan Çanak, rakibiyle çarpışarak bir anda hareketsiz şekilde yere yığıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'un, Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmanın 90+2. dakikasında flaş anlar yaşandı.

Felix Uduokhai ile çıktığı kafa topu mücadelesinde Cihan Çanak hareketsiz bir şekilde yerde kaldı, sağlık ekipleri sahaya girdi.

Futbolcu oyuna devam edemezken yerini Ozan Tufan'a bıraktı...

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