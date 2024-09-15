Edremit'te çevre temizlik etkinliği düzenlendi

Balıkesir’in Edremit ilçesinin kırsal mahallesi Çamlıbel’de 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla tüm köy halkının katılımıyla çevre temizlik etkinliği düzenlendi.

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Edremit Belediye Başkanı Mehmet ERTAŞ, Başkan Yardımcısı Metin TUNCER, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Yurt YILDIRIM, muhtar, dernek üyeleri ve mahallelilerin katıldığı etkinlikte çevre duvarlarının beyaz badanalanması ve alan temizliği yapıldı.

Torbalar dolusu çöp toplandı. Kağıt, plastik, cam ve metal gibi atıklar geri kazanım için ayrı ayrı poşetlere konuldu.

Dernek üyelerinin hazırladığı çevre duyarlılığını artırıcı, uyarıcı dövizler eşliğinde sürdürülen etkinlik çerçevesinde, Çamlıbel’in geçmiş hatırasını yaşatacak “Etnoğrafya Evi”nin açılışı yapıldı.

Çamlıbel Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Ali Osman KAYA Çamlıbel muhtarı Mustafa ÇAMBEL kısa konuşmalarında etkinliğe emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ettiler.

Fay hatları üzerinde bulunan, alt yapısı ve suyu yetersiz olan köylerinde kaçak, imara aykırı, köyün mimarisine uymayan çarpık yapılaşmaya ve sosyal alan eksikliğine dikkat çeken konuşmacılar bu konularda yerel yönetimden çözüm desteği istediler.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet ERTAŞ da yaptığı konuşmada Çamlıbellilerin katılımcı, çözüm odaklı örnek yaklaşımlarına teşekkür ederek, sorunların farkında olduklarını ,çözümü için azami gayreti göstereceklerini söyledi.

Toplu fotoğraf çekimiyle son bulan ve Türkiye için de bir örnek teşkil edecek etkinliğin yorgunluğu, günün sonunda Çamlıbel halkının el emeği pasta, börek ve çöreklerin çay ve meşrubat eşliğinde katılımcılara ikramıyla aşıldı.