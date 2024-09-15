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Kanal D'nin yeni dizi Güzel Aşklar Diyarı'nın yeni tanıtımı yayınlandı

Kanal D'nin yeni dizi Güzel Aşklar Diyarı'nın yeni tanıtımı yayınlandı

Kanal D'nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nın tanıtımı izleyiciyle buluştu.

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Kanal D'den yapılan açıklamaya göre, oyuncu kadrosu, çekimleri ve rejisiyle dikkati çeken dizi, ekrana gelmek için gün sayıyor.

Diziden ilk kez bir ön izleme sahnesi yayınlanırken, video, Kanal D'nin sosyal medya hesaplarından "Hayat narin bir çiçek… Bir kez koparılınca, geriye acından başka bir şey kalmıyor." notuyla paylaşıldı.

Dizinin başrol oyuncusu Özgü Kaya'nın kanlı gelinliğiyle ağladığı sahne, sosyal medyada gündem oldu. Ayrıca Kıraç'ın yorumladığı "Zeynebim" türküsü de izleyiciyi duygulandırdı.

Dizinin ilk bölümünde özgürlüğüne düşkün Deniz (Özgü Kaya) ile aile bağları güçlü olan Arhan'ın (Burak Berkay Akgül) aşkı anlatılıyor. Ailelerin karşı duruşuna rağmen Kapadokya'nın atmosferinde gerçekleşen düğün, faili meçhul bir cinayetle kana bulanıyor. Dizinin çekimleri için tüm Kapadokya adım adım incelendi. Senaryoya en uygun mekanlar titizlikle seçildi.

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı'nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor.

Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak ve Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

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