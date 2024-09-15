Hepsiburada'nın "Büyük Eylül İndirimleri" kampanyası 17 Eylül'de sona erecek

Hepsiburada'nın okula dönüş döneminde hayata geçirdiği "Büyük Eylül İndirimleri" kampanyası 17 Eylül saat 10.00'da sona erecek.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son iki gün boyunca, kampanyanın büyük finaline özel net indirimler sunulacak.

Eylül İndirimleri Büyük Final'e özel net indirimlerde teknoloji ve ev ürünlerinde çeşitli indirimler yapılacak. Elektrikli küçük ev aletlerinde ve beyaz eşyalarda sepette yüzde 10 indirim uygulanacak, seçili televizyonlarda ise sepette net yüzde 5 indirim fırsatı müşterilere sunulacak.

Telefon kılıfı ve ekran koruyucularda yüzde 20, Anker hızlı şarj grubunda ve Spigen ürünlerinde sepette net yüzde 20 indirim yapılacak.



Ayrıca, tabletlerde ve giyilebilir teknoloji ürünlerinde sepette yüzde 5 indirim fırsatı sağlanırken, bilgisayar ve ekipmanlarında sepette net yüzde 5 indirim geçerli olacak. Seçili televizyonlarda sepette yüzde 5 net indirim fırsatı sunulurken, bluetooth hoparlörlerde sepette yüzde 10 net indirim avantajı sağlanacak.

Hepsiburada, kullanıcılarına moda ve ev-yaşam kategorisinde ihtiyaçlarına yönelik birbirinden özel indirimler sunuyor.



Kampanya kapsamında Mango ürünlerinde net yüzde 55 indirim, Hotiç ürünlerinde ise yüzde 55 indirime ek yüzde 15 net indirim fırsatı sağlanacak. Giyim, ayakkabı, çanta, spor, outdoor ürünleri, saat ve gözlüklerde ise tüm indirimlere ek sepette yüzde 15 net indirim imkanı olacak.

Yataş markalı ürünlerde sepette net yüzde 15, Madame Coco markalı ürünlerde sepette yüzde 65'e ek net yüzde 20, Bella Maison ürünlerinde sepette yüzde 70'e ek yüzde 15 net indirim avantajları sağlanacak.



Mutfağının eksiklerini gidermek isteyenler Schafer ürünlerinde sepette yüzde 40 net, Tefal ürünlerinde sepette yüzde 10 ile 20 arasında indirim fırsatı yakalıyor.

Kişisel bakım ve kozmetik kategorilerindeki son indirimler için de fırsatlar sunuluyor. Cosmed, Oral–B ve NYX gibi kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde sepette yüzde 50'ye varan indirimler 16 Eylül'e kadar güzellik ve bakım tutkunlarını bekliyor. Hepsiburada, seçili kozmetik ürünlerinde tüm indirimlere ek 750 lira ve üzerinde yüzde 15 net indirim sunuyor.

Hepsiburada Premium üyelerine özel indirimler de hız kesmeden devam ediyor. Temizlikten kişisel bakıma birçok kategoride yüzde 15 ek indirim avantajının yanı sıra kolay alışveriş ve hızlı teslimat imkanı da "Büyük Kapanış" alışverişlerini daha konforlu hale getiriyor.



HepsiJET ile randevulu teslimat hizmeti sayesinde de kargolar istenilen gün ve saatte kullanıcılara ulaştırılmaya devam ediyor.